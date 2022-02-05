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Yerel 38 gram metamfetamin ele geçirildi
Yerel

38 gram metamfetamin ele geçirildi

Antalya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine arama yapılan araçta 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 15:53:00 -
38 gram metamfetamin ele geçirildi

Antalya, Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Sarılar Karakolu ekiplerinin 71'inci Jandarma Trafik Timi ile birlikte icra ettiği yol kontrol uygulamasında durdurulan bir araçtaki A.Ö., M.Y. ve M.K. isimli şahısların kimlik sorgusu yapıldı. Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Manavgat Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada 6 poşet içerisinde toplam 38 gram metamfetamin uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, diğer şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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