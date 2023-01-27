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Spor 37’lik Burak Yılmaz durmak bilmiyor
Spor

37’lik Burak Yılmaz durmak bilmiyor

Burak Yılmaz, Fortuna'nın Heerenveen'i 2-0 yendiği karşılaşmaya 1 gol, 1 asistle damga vurdu. Çıktığı son maçta 3 gol, 1 asistlik performansa imza atan 37 yaşındaki yıldız bu sezon 18 karşılaşmada toplamda 7 kez ağları havalandırırken takımın en skorer oyuncusu konumunda!

Yeniakit Publisher
2023-01-27 15:02:00 -
37’lik Burak Yılmaz durmak bilmiyor

35 yaşında gittiği Lille’de Fransa şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz sezon başında transfer olduğu Fortuna Sittard’da da Hollanda’yı sallamaya devam ediyor.

Burak Yılmaz, Fortuna’nın sahasında Heerenveen’i 2-0 yenip 3 maçlık galibiyet özlemine son verdiği karşılaşmaya 1 gol, 1 asistle damga vurdu. 

Çıktığı son maçta 3 gol, 1 asistlik performansa imza atan 37 yaşındaki yıldız bu sezon 18 karşılaşmada toplamda 7 kez ağları havalandırdı. 

Takımın en golcü oyuncusu olan Burak, Hollanda basınından da büyük övgü aldı.

De Telegraaf: Burak Yılmaz ile yıpranma biraz bitti. Fortuna Sittard’ın forveti, Eredivisie’de iki maçta bir gol atarak kariyer ortalamasını tutturdu. 2 yıldan kısa bir süre önce Türkiye Milli Takımı ile Hollanda’ya yaptığı hat-trick artık ‘nefret’ ile anılmayacak. 

Hâlâ çok önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Türk forvet geçmişteki gibi bir gol makinesi olmasa da yine de harika bir şut özelliğine sahip. Önce harika bir asist yaptı ardından penaltı golüyle skoru belirledi. Burak’a yapılan eleştiriler artık yerini sessizliğe bırakacak.

Voetbal International: Burak Yılmaz ve Fortuna nihayet güldü. Fortuna Sittard, Heerenveen’e karşı önemli bir galibiyet aldı. Embalo ve Burak Yılmaz’ın golleri farkı yarattı. 

Türk ikilisi Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz liderliğindeki Fortuna Sittard, Heerenveen’i evinde mağlup etmeyi başardı. Burak Yılmaz hiç hata yapmadı ve Fortuna Sittard’ın 2023’teki ilk galibiyetinde önemli rol oynadı.

Algemeen Dagblad: Burak Yılmaz, Fortuna Sittard’ın Hereenveen karşısındaki zaferinde eşsiz bir performans sergiledi.

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