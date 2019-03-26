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378 meclis üyesi adayının terör örgütü iltisakı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber’de yayınlanan “Basın Kartı” programında aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da bulunuğu gazetecilerin merak ettikleri gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

26 Mart 2019 Salı 00:55
378 meclis üyesi adayının terör örgütü iltisakı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber’de yayınlanan “Basın Kartı” programında aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da bulunuğu gazetecilerin merak ettikleri gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Soylu, "378 meclis üyesi adayı, terör örgütleri ile iltisaklarının olduğunu tespit edildi. Bunun 325’i PKK/KCK/HDP iltisakı. 178 tanesine adli ve idari işlem yapılmıştır" dedi.


Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerine az bir süre kala, TRT Haber ekranlarında "Basın Kartı" programına konuk oldu.


Gazetecilerin sorularına yanıt veren Bakan Soylu, "2015 yılında Türkiye genelinde toplam bin 802 silahlı saldırı olmuş. 2016’da 932, 2017’de 643, 2018’de 591 silahlı saldırı olmuş, mayın, el yapımı patlayıcı saldırısı 750’den 124’e düşmüş. Sabotaj ve kundaklama 325’ten 18’e düşmüş. Adam kaçırma Türkiye genelinde; 2015’te 91’di, 2018’de beşe düştü. Tehdit, erzak ve diğer lojistik ürünleri temin etmek 317’den şu anda 220’ye düştü. Ankara’da yaklaşık erzak temin dahil olmak üzere 2015’te 33, 2018’de sadece 11 oldu. İstanbul’u söyleyeyim; silahlı saldırı 44, 2018’de 1 çatışma. Mayın ve el yapımı patlayıcı 54, 2018’de 5, sabotaj ve kundaklama 58, 2018 yılında 15 yani dört yılık periyotta bunları söylüyorum" ifadelerini kullandı.


"Milletvekili demek millete hakaret olur"


PKK terör örgütü ile mücadelenin altını çizen Soylu, "Adana’da HDP binası basıldı. Orada 7 ajanda çıktı. Kozmik bir oda, onların vekilleri ki onlara milletvekili demiyorum milletvekili demek millete hakaret olur. Onlar Kandil’in vekilidir. Bugüne kadar Kandil dışında bir adım atma kabiliyetleri yoktur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde büyük bir mücadele ortaya koyduk.Şu anda 2018 yılında dağason 30 yılındanen düşük rakamı katıldı. 136 kişi olarak biliyorsunuz 2014’de 5 bin 556 idi o zamanki sayı" diye konuştu.


"Güneydoğu’daki mesele TSK’nın üzerine boca edildi"


Bakan Soylu, "Ankara’dan Doğu ve Güneydoğu’ya fistan biçmeye çalıyoruz. Bunu yaparsanız hata yaparsınız. İki temel hata yapıldı. Doğu ve Güneydoğu’daki mesele TSK’nın üzerine boca edildi. TSK’nin görevi iç güvenlik değil bizim sınırlarımızı, ötesini korumaktır. Bu bambaşka bir şey, arkasında Amerika da var, Avrupa var, psikolojik mücadele var. Teknolojik gelişmeler ve bunları takip etmek buna ilişkin mücadele yöntemleri ortaya koymaya gerek var" ifadelerine yer verdi.


"Doğu’nun makus talihi yenildi"


HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın ‘Kırk yıldır mücadelemizi 31 Mart’ta taçlandıracağız” dediğini hatırlatan Bakan Soylu, "Bunu diyen insan cahildir.Biz bu topraklarda bin yıldır beraber varız. 35 uygarlığı ve medeniyetleri Diyarbakır’da bilmemek lazım. Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu’da bölgeler arasındaki farkı tasfiye etti. Doğu’nun makus talihi yenildi" dedi.


"Bir mekanizma gelişmedi"


PKK’nın kendi oluşturduğu propaganda dilini dağıtacak bir mekanizma bile geliştiremediklerini kaydeden Soylu, "Şu propagandayı kullanıyorlar; ‘Biz kendi ülkemizi kuracağız Kürdistan’ı, Türkiye çocuklarımızı öldürdü, önderimiz Apo’yu içeride tutuyorlar’ şeklinde propaganda dilleri var. PKK dinsiz bir örgüttür, bunlarla safa safa mücadele ediyoruz. PKK’nın milletvekillerinin çocukları ne iş yapar diye bir iş yaptırdım. Kimisi Amerika’da okuyor, başkası İngiltere’de okuyor. Kimisinin 3-5 kafesi var, işletiyorlar. Buradaki o vekillerin hiç umurlarında değil. Çocukların bütün zihinlerini altüst ediyorlar. PKK aynı zamanda cinsellik üzerine kurulmuş bir örgüttür. Bizim tek hedefimiz gelecek nesilleri kurtarmaktır. Bu bu işin sonuna geldi" sözlerini belirtti.


378 meclis üyesi adayının terör örgütü iltisakı


378 meclis üyesi adayın, terör örgütleri ile iltisaklarının olduğunu tespit ettiklerini belirten Soylu, " Bunu 325’i PKK/KCK/HDP iltisakı.PKK’lılarla ilgili 178 tanesine adli ve idari işlem yapılmıştır. FETÖ 45, aşırı sol 4, DEAŞ 4, bu adamların hepsi yarın bir gün belediye meclis üyeliği yapamazlar" ifadelerini kullandı.


"CHP ve HDP arasındaki sözleşmeler her yerde yapıldı"


Manisa Turgutlu’dan bir ses kaydı dinleten Soylu, HDP ve CHP ittifakını eleştiri yağmuruna tuttu.


Soylu, “CHP ve HDP arasındaki bu sözleşmeler her yerde yapıldı. Bu toplantıları kalabalık ortamlarda yapıyorlar. Öyle, 2 kişi bir arya gelip de değerlendirme yapmıyor. Kalabalık bir ortamda protokol yapıyorlar, bu protokolün içerisinde neler olduğu, hangi sıralarda HDP’ye verileceği, şirket yönetim kurulu üyelikleri vebelediye başkan yardımcılığıydı belirlemeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.


Türkiye-İran operasyonu


Türkiye-İran ortak operasyonunu da değerlendiren Soylu, “İran’la sınırda ortak bir iş çıkardık. 18 Mart’ta başladık 23 Mart’ta bitirdik. 300’e yakın bir Tim Iğdır, Hakkari ve Ağrı sınırlarından ilk kez karşılıklı birliklerimizle birlikte ortak operasyon yaptık. Yurt içinde 700civarında şu anda örgüt mensubu var. Dışarıdan içeriye geliş yok” sözlerini kullandı.


Yerel seçim güvenlik önlemleri


31 Mart yerel seçim güvenlik önlemlerinden de bahseden Bakan Soylu, “Seçimlerde 553 bin görevli polis olacak.Şu anda istenmeyen olaylar var ama bunların önüne geçiyoruz. Seçim öncesi olayları önlemek adına 7 bölgede toplantılarımızı yaptık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 00:55
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