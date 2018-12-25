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373 kişi ölmüştü! Yeni tsunami alarmı verildi

Endonezya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen tsunamide 373 kişi hayatını kaybetmiş 1459 kişi de yaralanmıştı. Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle, yeni bir tsunami uyarısı yapıldı.

25 Aralık 2018 Salı 11:54
373 kişi ölmüştü! Yeni tsunami alarmı verildi

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar ve dalgaların yükseldiğinin gözlemlenmesi üzerine bölge yetkilileri, yeni bir tsunami oluşması ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Yeni alarm verildi

Yanardağdaki patlama sesleri kıyı bölgesinden duyulurken, Tanjung Lesung bölgesindeki yetkililer, halkın sahil şeridinden uzaklaşmasını ve arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerinden, bölgeden ayrılmasını istedi.

Tanjung Lesung'da can kayıplarının yaşandığı bölgedeki bir tatil köyüne gazetecilerin girişine izin verilmezken, bölgede arama kurtarma çalışması yürüten askeri birlik ve arama kurtarma ekipleri, bölgeden ayrılmaya başladı.

Binalar boşaltıldı

Alarmın verilmesinden sonra, tehlikeli bölgedeki binalar boşaltıldı. Binalarda yaşayanlar, güvenli alanlarda bulunan devlet dairelerine yerleşti.

Ölü sayısı arttı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (BNPB) dün yapılan açıklamada, cumartesi meydana gelen tsunaminin ardından şu ana kadar 373 kişinin öldüğü, 1459 kişinin yaralandığı ve 128 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda yaptıkları incelemede, yanardağda meydana gelen patlamada kopan büyük kütlenin, tsunamiye neden olduğunu belirtti.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine, eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Endonezya'da deprem felaketi

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1500'e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucund.a bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:54
  1. Endonezya’da yeni tsunami alarmı verildi
  2. endonezya
  3. deprem
  4. tsunami
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