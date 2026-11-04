370 bin liralık ödül için süre uzatıldı! Yenilikçi fikirler 15 Kasım’a kadar yarışacak

Elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi fikirleri uygulanabilir projelere dönüştürmeyi amaçlayan AR-GE Maraton Hızlandırma Programı üçüncü kez düzenleniyor. Öğrencilerden akademisyenlere, girişimcilerden KOBİ’lere kadar geniş bir katılımcı kitlesine açık olan programda toplam 370 bin lira ödül dağıtılacak.

YEDAŞ'ın Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle üçüncü kez hayata geçirdiği AR-GE Maraton Hızlandırma Programı 3: Fikrinle Aydınlat için başvuru süresi 15 Kasım'a kadar uzatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini ve uygulanabilir projelere dönüştürülmesini amaçlayan programa Türkiye genelinden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler, girişimciler, start-up ekipleri, sermaye şirketleri ve KOBİ'ler başvurabiliyor.

Yapay zeka ve dijital dönüşümden enerji verimliliğine, akıllı şebekelerden siber güvenliğe kadar yedi farklı kategoride proje başvurularının kabul edildiği program, katılımcılara eğitim ve mentorluk desteğinin yanı sıra projelerini geliştirme ve sektörel iş birlikleri kurma fırsatı sunuyor.

Toplam 370 bin lira ödülün verileceği programda birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira, üçüncüye 50 bin lira ödül verilecek. Ayrıca dereceye giremeyen son yedi finaliste toplam 70 bin lira mansiyon ödülü sunulacak.

Programa başvurular 15 Kasım'a kadar argemaraton.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.