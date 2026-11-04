  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti'nin iktidara gelişinde 24. gurur yılı! Bakan Mustafa Çiftçi'den "millete hizmet yolculuğu" mesajı! Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı Bakan Gürlek'ten 3 Kasım paylaşımı: Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerliyoruz Kerkük’te protestolar hükümeti harekete geçirdi! Başbakan talimatı verdi Lisede skandal anlar: Bahçedeki ağacı yakıp kahkahalarla poz verdiler İstanbul'da beklenen dev sağanak başladı! İçişleri Bakanlığı'ndan haritalı kriz uyarısı geldi! Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Gerekirse odamdaki elektriği keserim Alman Başbakan ülkesini yerden yere vurdu: ‘Dünyada bizden daha kötüsü yok’ Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma
Kobi 370 bin liralık ödül için süre uzatıldı! Yenilikçi fikirler 15 Kasım’a kadar yarışacak
Kobi

370 bin liralık ödül için süre uzatıldı! Yenilikçi fikirler 15 Kasım’a kadar yarışacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
370 bin liralık ödül için süre uzatıldı! Yenilikçi fikirler 15 Kasım’a kadar yarışacak

YEDAŞ’ın Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlediği AR-GE Maraton Hızlandırma Programı 3 için başvuru süresi uzatıldı...

Elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi fikirleri uygulanabilir projelere dönüştürmeyi amaçlayan AR-GE Maraton Hızlandırma Programı üçüncü kez düzenleniyor. Öğrencilerden akademisyenlere, girişimcilerden KOBİ’lere kadar geniş bir katılımcı kitlesine açık olan programda toplam 370 bin lira ödül dağıtılacak.

 

YEDAŞ'ın Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle üçüncü kez hayata geçirdiği AR-GE Maraton Hızlandırma Programı 3: Fikrinle Aydınlat için başvuru süresi 15 Kasım'a kadar uzatıldı.

 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini ve uygulanabilir projelere dönüştürülmesini amaçlayan programa Türkiye genelinden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler, girişimciler, start-up ekipleri, sermaye şirketleri ve KOBİ'ler başvurabiliyor.

 

Yapay zeka ve dijital dönüşümden enerji verimliliğine, akıllı şebekelerden siber güvenliğe kadar yedi farklı kategoride proje başvurularının kabul edildiği program, katılımcılara eğitim ve mentorluk desteğinin yanı sıra projelerini geliştirme ve sektörel iş birlikleri kurma fırsatı sunuyor.

Toplam 370 bin lira ödülün verileceği programda birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira, üçüncüye 50 bin lira ödül verilecek. Ayrıca dereceye giremeyen son yedi finaliste toplam 70 bin lira mansiyon ödülü sunulacak.

 

Programa başvurular 15 Kasım'a kadar argemaraton.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Denizlili iş insanlarından Çin çıkarması! Hedef KOBİ’leri ihracatçı yapmak
Denizlili iş insanlarından Çin çıkarması! Hedef KOBİ’leri ihracatçı yapmak

Kobi

Denizlili iş insanlarından Çin çıkarması! Hedef KOBİ’leri ihracatçı yapmak

KOBİ’lere karbon ayak izi desteği!
KOBİ’lere karbon ayak izi desteği!

Kobi

KOBİ’lere karbon ayak izi desteği!

KOBİ'lere ilk patent başvurusuna yüzde 75 indirim!
KOBİ'lere ilk patent başvurusuna yüzde 75 indirim!

Kobi

KOBİ'lere ilk patent başvurusuna yüzde 75 indirim!

KOBİ’lere 50 milyar liralık yeni kaynak!
KOBİ’lere 50 milyar liralık yeni kaynak!

Kobi

KOBİ’lere 50 milyar liralık yeni kaynak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23