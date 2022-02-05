37 yaşında 803 gol ve 229 asist!
Başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo, bugün itibarıyla 37 yaşına bastı. Ardında bıraktığı başarılar ise alkış alıyor. Aynı zamanda da gönlü zengin olan Portekizli yıldız, Filistin'e yaptığı yardımlarla da adından çokça söz ettirmişti.
Başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo, bugün itibarıyla 37 yaşına bastı. Ardında bıraktığı başarılar ise alkış alıyor.
Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, başarılarla dolu kariyerinin sonlarına geldi.
Bugüne dek kırmadığı rekor almadığı kupa bırakmayan Portekizli yıldız futbolcu bugün 37 yaşına girdi.
Kariyerinde 1103 maça çıkan Ronaldo, 803 gol atarken 229 asistle kulüplerine katkı sağladı. Bu süreçte 5 Ballon d'Or kazanan 37 yaşındaki yıldız oyuncu 16 kupa ile de kariyerini taçlandırdı.
Ülkesinde 2008'den 2018'e kadar aralıksız şekilde yılın oyuncusu seçilen Ronaldo'nun 1 tane de Puskas (Yılın golü) ödülü bulunuyor.
GÖNLÜ DE ZENGİN
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Ramazan ayı dolayısıyla Filistin'e 1.5 milyon dolar (Yaklaşık 9.5 milyon TL) bağışlamıştı. 2012 yılında ise Altın Ayakkabı ödülünün açık arttırmada satılmasına izin veren Ronaldo, buradan elde edilen gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlamış ve gönülleri fethetmişti.