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37 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Buldan ilçesinde, uyuşturucu satışına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tarlada kurumaya bırakılmış 37 kilo 250 gram kubar esrar ile 1483 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 18:30
37 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan ilçesinde iki kişinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Dün zanlıları yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir tarlada kurumaya bırakılmış 22 kilo kubar esrar ile 1483 dişi Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin, bir başka tarlada daha esrar kuruttuklarını belirleyen jandarma yaptığı aramada, 15 kilo 250 gram daha kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda, toplam 37 kilo 250 gram kubar esrar ile 1483 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 18:30
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