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Gündem 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 15:29:00 -
37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı olayda can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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