37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri ortaklaşa düzenledikleri devriye faaliyetini 37. kez gerçekleştirdi. Konuya ilişkin TSK'dan açıklama yapıldı.

TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018'de 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."