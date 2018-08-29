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37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi

TSK'dan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 37. devriye görevinin icra edildiği belirtildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:09
37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri ortaklaşa düzenledikleri devriye faaliyetini 37. kez gerçekleştirdi. Konuya ilişkin TSK'dan açıklama yapıldı.

TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018'de 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:09
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Münbiç

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