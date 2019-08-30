37 derecede yağmur Gaziantep’in Araban ilçesinde 37 derece sıcaklıkta aniden bastıran yağmur vatandaşları şaşırttı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde 37 derece sıcaklıkta aniden bastıran yağmur vatandaşları şaşırttı.

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı ilçede saat 15.30’da aniden yağmaya başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan kurtulamadı.

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan Arabanlı vatandaşlar, 30 Ağustos’ta yağmur sürprizi ile karşılaştı. Hava sıcaklığının 37 dereceyi aştığı ilçede, gündüz saat 15.30 sıralarında aniden başlayan yağış, sokakları temizlerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslandı. Yağış saat 16.50’ye kadar devam etti.

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