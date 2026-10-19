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Yerel 37 adrese baskın: Çok sayıda gözaltı var
Yerel

37 adrese baskın: Çok sayıda gözaltı var

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37 adrese baskın: Çok sayıda gözaltı var

Van'da emniyet güçlerinin 37 farklı adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlar neticesinde 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erciş Büro Amirliğince 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Tefecilik suçu kapsamında cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli dosya çalışmalarında 37 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon sonucunda; 2 adet AK-47 ve 1 adet G3 piyade tüfeği, 9 adet av tüfeği, 14 adet ruhsatsız tabanca, 478 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 6136 SKM suçu kapsamında 1 şahıs, ‘silah ticareti yapmak' suçundan 7 şahıs, ‘tefecilik' suçundan 2 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde, halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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