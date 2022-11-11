36'lık Hulk, Süper Lig yolunda!

Süper Lig'e yükseldiği geçen sezondan itibaren sergilediği futbol ve yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, yeni bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde kadrosuna katmayı çok istediği Hulk için Mavi Şimşekler devreye girdi. Takımı Atletico Mineiro'dan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldızın yolu bu kez Türkiye'ye düşebilir...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başında yükselen, bu sezon da dahil olmak üzere oynadığı futbol ve gerçekleştirdiği transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde 23 puanla 4. sırada bulunan Mavi Şimşekler, ocak ayında yeni bir bombayı patlatmayı hedefliyor.

İsmi yıllardır Türk kulüpleriyle anılan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Hulk, bu kez ülkeye ayak basabilir...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde "Hulk'u istedim, alalım diye yalvardım ama almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye. Ekonomi var dediler, camianı korumak adına duruyorsun. Ne yapayım şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.

Hulk ise o dönem Beşiktaş yerine Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olmuştu.

Adana Demirspor ise Beşiktaş'ın kapısından dönen Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre; Mavi Şimşekler, Hulk için resmi teklifini kısa süre içerisinde yapacak.

Başkan Murat Sancak, "Balotelli erken ayrılsaydı Suarez, Pato, Hulk gibi isimlere yönelecektik" ifadelerini kullanmıştı.

Sezon başında Mario Balotelli'nin ayrılığıyla birlikte Artem Dzyuba'yı transfer eden Adana Demirspor, Rus futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Hulk transferinin de bu durum sonrasında hız kazandığı kaydedildi.