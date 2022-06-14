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Spor 36'lık Burak Yılmaz için Hollanda iddiası!
Spor

36'lık Burak Yılmaz için Hollanda iddiası!

Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın 36 yaşındaki tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:37:00 -
36'lık Burak Yılmaz için Hollanda iddiası!

Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın 36 yaşındaki tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.

Burak Yılmaz'ın yeni durağının Hollanda olabileceği belirtiliyor. Türk iş insanı Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın, 36 yaşındaki deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

2 sezon oynadığı Fransa'nın Lille takımına sezonun sona ermesi ile veda eden Burak Yılmaz'ın, kariyerine bir başka Avrupa ülkesinde devam etmesi gündemde.

Tecrübeli oyuncuya Hollanda'dan talip var

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın 36 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Hollanda basını yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı yeşilli ekibin Burak Yılmaz'ın transferinde ısrarcı olacağını ileri sürdü.

Fortuna Sittard 18 takımlı Hollanda Ligi'nde sezonu 15'inci bitirerek kümede kalmayı başardı.

Burak Yılmaz geçen sezon Lille'de 40 maçta 7 gol 5 asiste imza atmıştı.

 


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