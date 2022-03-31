36'lık Burak için, Ismael karar verecek!

Portekiz maçının ardından Milli Takım'a veda eden Burak Yılmaz, kariyer finalini siyah-beyazlı formayla yapmak istiyor. Beşiktaş cephesi de Burak Yılmaz transferine olumlu bakıyor. Daha önce iki farklı dönemde Beşiktaş forması giyen 36 yaşındaki futbolcu, Valerien Ismael'in onay vermesi halinde 3. kez Beşiktaş'a transfer olacak.

Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken Burak Yılmaz iddiaları da ciddiye bindi. Siyah-beyazlı yönetim 36 yaşındaki golcünün transferine yeşil ışık yaktı. 2 sezon önce Beşiktaş'a veda ederek Lille'nin yolunu tutan Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fanatik'in haberine göre; Gelecek sezonun sonunda futbol kariyerini noktalamayı planlayan Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönerek futbolu Beşiktaş formasıyla bırakmak istiyor. İlerleyen yaşına rağmen gollerine devam eden tecrübeli futbolcunun transferine siyah-beyazlı idareciler de sıcak bakıyor.

Kiralık olarak forma giyen Batshuayi'yle yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta Larin ve Güven Yalçın'ın da sözleşmeleri sona eriyor. İki futbolcu da henüz siyah-beyazlıların sözleşme uzatma teklifine olumlu dönüş yapmadı. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Burak Yılmaz transferiyle ilgili son sözü teknik direktör Valerien Ismael söyleyecek.

Beşiktaş kongre üyesi olan Burak Yılmaz, geçen yıl yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’tan ayrılırken çok önemli bir meblağ bıraktım. Beşiktaş için her zaman iyi düşüncelere sahibim. Bana ayrılırken, ‘Türkiye’ye geri dönersen Beşiktaş’ta tekrar oynamak ister misin’ diye sormuşlardı. Dönersem Beşiktaş’ta oynamayı niye istemeyeyim” sözlerini sarf etmiştik.

Süper Lig'de kariyeri boyunca çıktığı 327 maçta 188 golü bulunan Burak Yılmaz'ın 200'ler Kulübü'ne girmesi için önünde sadece 12 gol var. Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki son sezonunda 25 maçta 13 gol atmıştı. Tecrübeli golcünün babası Fikret Yılmaz da oğlunun Süper Lig'e dönerek 200 gol barajını aşmasını istediğini ifade etmişti.