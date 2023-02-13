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Yaşam 369 çocuk ailelerine teslim edildi
Yaşam

369 çocuk ailelerine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, 1362 çocuktan, 369'unun ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 22:39:00 -
369 çocuk ailelerine teslim edildi

Bakan Yanık'ın açıklamaları şöyle: Şu anda bakanlık olarak bizde kayıtlı 1362 çocuk var, 369'u ailelerine teslim edildi. Halihazırda 291 çocuğun kimliklerini tespit edemedik ama çalışmalarımız devam ediyor. Koruyucu ailelik ve evlat edinme isteği şu anda yoğun. Çocuklarımızla alakalı muazzam bir şevkat sağanağı ile karşı karşıyayız. Bizim şu anda bakanlık olarak bütün çocukların bakımlarını karşılayabilecek durumumuz var.

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