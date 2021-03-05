3600 günle emekli nasıl olunur? 4500 gün primle nasıl emekli olunur?

Emekli olmak için emeklilik şartlarını tamamlamak gerekir. Emeklilik şartları nedir? Emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ve yaşı tamamlamak kanunan zorunludur. Tabi normal şartların dışında bazı durumlarda da erken emeklilik söz konusu olmakta. Peki erken emeklilik nasıl olur? Kimler erken emekli olur? Kimler normal çalışma yılını, prim gün sayısını ve yaşı doldurmadan emekli olur? İşte 3600 ve 4500 günden emeklilik şartları.

Çalışanların en çok sordukları soruların başında "SGK'dan ne zaman emekli olurum" sorusu geliyor. Türkiye'de bu konu ne yazık ki oldukça karmaşık. En basit haliyle hem kadın sigortalılar için hem de erkek sigortalılar için 3600 veya 4500 gün primle nasıl emekli olunacağını net bir şekilde anlatmak istedim.

Kadınlar 3600 prim günle nasıl emekli olur?

1- 8.9.1981 ve öncesi sigortalı olan ve 50 yaşını dolduran kadın sigortalılar 3600 gün prim ödemesini tamamladıkları tarihte emekli olabilirler.

2- 8.9.1999 tarihi öncesi sigorta girişi olup, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme koşulunu;

- 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşını,

- 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşını,

- 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşını,

- 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşını doldurdukları tarihte emekli olabilirler.

3- 9.9.1999 tarihi ile 30.4.2008 tarihi arasında sigorta girişi olan kadın sigortalılar, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim ödemesi ile 58 yaşında emekli olabilirler.

Erkekler 3600 günle emekli nasıl olurlar?

Erkekler için 3600 günle emeklilik şartları merak edilmekte. Peki erkekler 3600 günle kaç yaşında ne zaman emekli olur?

1- 8.9.1976 ve öncesi sigortalı olan ve 55 yaşını dolduran erkek sigortalılar 3600 gün prim ödemesini tamamladıkları tarihte emekli olabilirler.

2- 8.9.1999 tarihi öncesi sigorta girişi olup, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme koşulunu;

- 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşını,

- 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşını,

- 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşını,

- 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşını,

- 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşını doldurdukları tarihte emekli olabilirler.

3-9.9.1999 tarihi ile 30.4.2008 tarihi arasında sigorta girişi olan erkek sigortalılar, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim ödemesi ile 60 yaşında emekli olabilirler.