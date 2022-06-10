3600 ek göstergeden herkes yararlanacak

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının özlük ve mali hakları konusunda TBMM gündemine gelen teklife ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Teklifi görmemiz gerek”

3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında da konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Memur-Sen olarak 3600 ek göstergenin kapsamının geniş tutulması ve her çalışanın bu haktan yararlanması gerektiğini tüm platformlarda dile getirdik. Talebimizin karşılık bulduğu bu düzenlemeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Her bir kamu çalışanın ek göstergesinde 600 puanlık yükseliş oldu. Düzenleme ile ilgili yasa teklifinin Meclis’e gelmesini bekliyoruz. Maddeleri görünce daha net konuşabiliriz” dedi.

“Adalet sağlanmalı”

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili TBMM gündemine gelen yasa teklifini de değerlendiren Durmuş, “Sağlık çalışanlarının döner sermayeye bağlı çok büyük sorunları var. Sendika olarak biz tüm sağlık çalışanlarının ücretinin yükseltilmesi ve tavan ücretlerinin artırılmasını istiyoruz. Her platformda, performansa bağlı ücret sistemini doğru bulmadığımız söyledik. Farklı hastanelerde çalışan ama aynı işi yapan sağlık çalışanları birbirinden farklı ücret alıyor. Biz bu konuda adalet istedik. Merkezi ödeme sistemini talep ettik. Bireysel performans sisteminin hayata geçmesini istedik. Bu taleplerimizin karşılık bulduğu bir yasa teklifi var. Sağlık çalışanlarını memnun edecek, adaleti sağlayacak bir düzenleme. Ancak, ikincil düzenlemeler de çok önemli. Uygulamaya geçerken yönetmeliklerin yasanın içeriğini negatif yöne çevirmesi ihtimali endişesini de yaşıyoruz. Bu durumda, itirazlarımızı yaparak mücadelemize devam ederiz” şeklinde konuştu.

600 bin mezun atama bekliyor

Sağlık çalışanlarının sorunlarının en temelinde istihdam yetersizliği olduğuna da dikkati çeken Durmuş, “Verilere göre Türkiye’de bir hemşire 4 hemşirenin işini tek başına yapıyor. Sağlık çalışanları ortalama 13 saat çalışıyor. Çalışanların iş yaşamı ile aile ve sosyal yaşamları uyumlu değil. Şiddetin ve sorunların temel unsuru iş yoğunluğu. Atama bekleyen 600 bin sağlık mezunu var.

Sağlık hizmetinin nitelikli yürütülmesi için bu atamalar yapılmalı. İstihdam çok önemli” görüşünü kaydetti.