3600 ek gösterge seçime yetişecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kitap ve dergilerde KDV’nin sıfıra indirilmesi, emeklilerin bayram ikramiyelerinin gelir testi kapsamı dışında tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.Meclise sunulan 18 maddelik kanun teklifi hakkında bilgi veren Muş, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirileceğini söyledi.

Muş, 3600 ek göstergeye ilişkin soru üzerine, ilgili kurumların bu konudaki teknik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu arada; 657 sayılı Devlet Kanunu’na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu çalışanının dört gözle beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili müjde AK Parti’li Bülent Turan’dan geldi. Turan, “3600 ek gösterge talebi takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacak’’ dedi.