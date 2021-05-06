Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşını direkt olarak etkileyecek olan 3600 ek gösterge konusunda güncel durum bu meslek grubunda yer alan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge çıkar mı?

3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimi öncesinde imamlara 3600 ek gösterge vadinde bulunduğunu hatırlatarak, “Sözünün bir an önce gerçekleşmesini beklemekteyiz” dedi. Ünal, aynı vaadin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” denilerek, yinelendiğini vurgulayarak yaptığı yazılı açıklamada şunlara dikkat çekti:

“Çalışanlarımızın bu beklentileri boşa çıkarılmamalıdır. Emekliliği geldiği halde, 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için bekleyen birçok kamu çalışanı bulunmaktadır. Önemli olan ise yapılacak düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge rakamlarının yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmesi olacaktır. Kamu çalışanlarının ümidi boşa çıkarılmamalıdır. Hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemekte olan ve bütün kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz.”

3600 ne zaman yürürlüğe girecek konusunda daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da çeşitli sorular yöneltilmişti. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada; daha etkin bir performansın devreye sokulabilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilmişti. Bu konu ile ilgili yalnızca sağlık çalışanları değil, benzer çalışanlar ile alakalı da bir düzenleme olduğu söylenmişti. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak konusunda bir çalışmanın olduğunun zaten bilindiğini söyleyen Bakan Koca, bu dönemde üstünde daha çok durulanın bu performansın sağlıklı biçimde devreye girmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söylemişti.