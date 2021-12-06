3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Polise 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve son durum ne?

Polise 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir. İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecektir" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nin 26. İstişare Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gerekli talimatları verdiğini aktaran Soylu, 2022'de bu konudaki düğümün çözüleceğinin müjdesini verdi.

Polis emeklilik maaşı artacak mı?

Bakan Soylu, konuşmasında şunları söyledi: "3600 meselesi Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir bu kadar basit. Bunun neden olduğu nasıl olduğunu ve Türk Polis Teşkilatı kendi hevesi için talep ediyor değildir. Emeklilik maaşı ile çalıştığı maaş arasında fark ve standart açık olduğu için bunun hakkaniyet bir çizgiye gelmesi için böyle bir talebi ortaya koymuştur. İnşallah 2022'de bu düğüm çözülecektir."