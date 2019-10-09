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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden önce müjdesini verdiği öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasına ilişkin yeni gelişmenin olup olmadığı merak ediliyor. Meclis yeni yasama yılına başladı. Meclis’in açılmasıyla birlikte 3600 ek gösterge şartları neler? 3600 ek gösterge çıktı mı? Öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? soruları da sorulmaya başladı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 17:37
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden önce müjdesini verdiği öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasına ilişkin yeni gelişmenin olup olmadığı merak ediliyor. Meclis yeni yasama yılına başladı. Meclis’in açılmasıyla birlikte 3600 ek gösterge şartları neler? 3600 ek gösterge çıktı mı? Öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergede son durum ne? soruları da sorulmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konuları arasında olacağını duyurmuştu. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclis’in gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.  3600 ek gösterge artışına ilişkin düzenlemenin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

3600 ek gösterge çıkarsa emekli ikramiyeleri ne kadar artacak?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 650 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak. 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi, 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak, emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira artacak. Emeklilik yaşı gelen 250 bin kişi emeklilik dilekçesini vermedi. Memurlar emekli olduklarında daha yüksek maaş alabilmek ve 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için yasanın bir an önce yürürlüğe girmesini bekliyor.

Ek göstergenin 3600'e çıkması neden önemli?

Ek göstergenin 3600'e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 642 TL ile 727 TL arasında artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak. 3600 ek gösterge emekli ikramiyesinde ise 25 yıl hizmeti bulunan memurlar için 20 bin 600 lira ile 28 bin 800 lira arasında artış anlamına geliyor. İkramiye tutarı, her hizmet yılı için 824 lira ile bin 152 lira arasında artıyor. Dolayısıyla hizmet süresi arttıkça ikramiye farkı da artıyor.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:37
  1. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak
  2. 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
  3. 3600 ek göstergede son durum ne?
  4. 3600 ek gösterge çıktı mı?
  5. 3600 ek gösterge şartları neler?
  6. öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi kesinleşti
  7. 3600 ek gösterge son durum nedir
  8. 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek
  9. 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor
  10. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika
  11. 3600 ek gösterge şartları
  12. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor
  13. 3600 ek gösterge son durum

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