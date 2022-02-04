3600 ek gösterge emekli aylığında ne kadar artış olacak? Memur 3600 ek gösterge maaşı ne kadar olacak?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi başta olmak üzere kamuda çalışan memurlar ile memur emeklilerinin beklediği 3600 ek gösterge konusunda flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi.

Bakan Vedat Bilgin, hazırlanan çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini belirtti. Bilgin, bu süreçlerin ardından yılın ilk 6 ayında, en geç mayıs – haziran ayında Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.Yasa bu yıl içinde Meclis’te kabul edilse bile seçim tarihinin öne alınması gibi sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde, 3600 ek göstergenin 2023 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

3000 ek gösterye kimler tabi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılı mayıs ayında yaptığı açıklamada, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilere 3600 ek gösterge verileceğini açıklamıştı. MEMUR – SEN, KAMUSEN ve KESK kapsamın genişletilmesini talep ederken Maliye Bakanlığı kapsamı sınırlı tutmaya çabalıyor. Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

3600 ek gösterge artışı ile kim ne kadar maaş alacak?

Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL. Otuz yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL’ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.

Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1304 TL ve 1.477 TL olacak. Hesaplamalara göre, 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında brüt 107 TL, emekli aylıklarında 820 lira ve emekli ikramiyelerinde de 24 bin 600 lira artış olacak.