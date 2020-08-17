3600 ek gösterge 3600 ek gösterge son durum nedir?

3600 ek göstergesi nedir ve kimleri kapsıyor? Ek gösterge, kamu kurumlarında çalışan devlet memurlarının aldıkları maaşlarını, emekli ikramiyelerinin yanında maaş hesaplamalarında gerçekleştirilen bir hesaplama aracıdır. Ek gösterge de maaş, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak hesaplanmaktadır. Bunun için ek göstergenin artışı demek emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiyeye sahip olmak demektir.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi başta olmak üzere binlerce çalışanı etkileyecek olan 3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi olup olmadığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesinde 3600 ek gösterge artışına yer vermiş ve ek göstergenin 3600’e yükseltileceğinin müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek göstergeye ilişkin olarak “Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız." demişti.

3600 ek gösterge artışı ne zaman?

Polislere verilecek 3600 ek gösterge artışına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hükümet olarak bunu gerçekleştireceğiz. Bu konuda sözümüz var." diyerek ek gösterge artışının hayata geçirileceğini bir kez daha vurgulamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt ek göstergenin 3600’e çıkartılmasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü, elbette yerine getirilecek” ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin yanında devlet memurlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge artışına ilişkin olarak şunları söylemişti: "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu."

3600 ek gösterge artışıyla kim ne kadar maaş alacak?

Ek göstergenin artırılması sonucu emekli olan bir polisin maaşında 400 ile 500 lira artarken polis memurunun emekli ikramiyesinde bu artışın 17 bin ile 27 bin lira olabilecek. 2200 ek göstergenin 3600’e yükselmesi durumunda 25 yıl çalışan polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu çalışanları emekliklerini tamamlamaları durumunda alacağı emekli 653.15 TL, 30 yıl çalışanların 3600 ek gösterge artışı nedeniyle alacağı emekli maaşı 696.69 lira, 35 yıl çalışanların emekliliklerinde alacağı maaş ise 740.24 TL artış olmuş olacak.