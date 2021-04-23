3600 ek göstere artışı verilecek mi? 3600 ek gösterge son durum ne?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üç yıl dolmadan yeniden ikiye ayrıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Vedat Bilgin, görevi Zehra Zümrüt Selçuk’tan devraldı. Bakalık koltuğuna oturan Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili görevinde bulundu sırada 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu yasa ile mağdur olan ve sayıları yüz binleri bulan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yürüttüğü çalışma ile gündeme gelmişti. Vedat Bilgin’i EYT haricinde 3600 ek gösterge artışı gibi düzenlemelerin çözümü konusunda çalışma beklemekte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılı mayıs ayında yaptığı açıklamada öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin ek göstergesinin 3600’e çıkartılacağını açıkladı. Emeklileriyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge, Bilgin’in önündeki önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Sendikaların, söz konusu meslek gruplarında emeklilik dilekçelerinin bekletilmesine yol açan 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi için kısa süre içinde Bilgin’in kapısını çalması bekleniyor.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 17 Kasım 2020'de gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamıştı. Bakan Elvan, 3600 ek gösterge konusunda da bir açıklama yapmıştı. Bakan Elvan, konuyla ilgili olarak "Tabii, bu konuyu yine Maliyedeki ve Hazinedeki arkadaşlarımız özellikle Çalışma Bakanlığıyla çalışıyorlar. Tabii, bunun belirli bir yükü de söz konusu. Dolayısıyla, bunu daha sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde de çaba sarf ediyorlar ama bu çalışmaları Bakan Yardımcımıza da şimdi sordum, bu çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

3600 ek gösterge son durum ne?

Memurların ekonomik koşullarını iyileştirecek olan 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak?

- Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL;

- Öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL;

- Polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak.

- 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak.

- 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya;

- 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.