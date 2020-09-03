  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 36 yaşındaki Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu
Spor

36 yaşındaki Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:59:16 -
36 yaşındaki Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu

ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren Vedad Ibisevic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Bosna Hersekli forvet ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Motivasyonunun yüksek olduğunu kaydeden Ibisevic, "Tecrübem ve niteliklerimle üzerime düşeni yapmayı ve takımla başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Aachen, Hoffenheim ve Stuttgart takımlarının da formasını giyen Vedad Ibisevic, Hertha Berlin'de geçen sezon 27 maçta 9 gol atmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'
Ekonomi

‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'

Altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Ekonomistler euro-dolar kurunun 1,20 puanın üzerine çıkması halinde altın f..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı