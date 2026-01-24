  • İSTANBUL
'36 suç kaydı olan biri dışardaysa hepimiz içerdeyiz demektir!'
'36 suç kaydı olan biri dışardaysa hepimiz içerdeyiz demektir!'

Bursa’da belediye otobüsünde bir vatandaşı öldüresiye darp eden şahıs, olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Kamuoyunu sarsan olayla ilgili yapılan incelemede, şüphelinin tam 36 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, “Bu kadar suç kaydı olan birinin nasıl hâlâ sokakta olduğu” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, mükerrer suç işleyen kişilerin serbestçe toplum içinde dolaşmasının ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğunu belirterek mevcut hukuk düzenine tepki gösterdi.

Uzmanlar ve kamuoyu, özellikle tekrarlanan suçlar için çok daha caydırıcı ve sert cezaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgularken, çok sayıda suç kaydı bulunan kişilerin toplum güvenliği açısından özel bir hukuki statüyle değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Yaşanan olay, “Suçlular dışarıdaysa, toplum içeride” eleştirisini bir kez daha gündeme getirirken, adalet sistemine yönelik tartışmaların da alevlenmesine neden oldu.

