350 berber, kuaför, güzellik salonunu sahipleri ve çalışanlarına Korona virüsü testi yapıldı

Bilecik Giyim ve Mensucat Oda Başkanı Haşim Balcı, il genelinde 350 berber, kuaför, güzellik salonunun hizmete girdiğini söyleyerek, "350 iş yerinde yapılan Korona virüsü (Covit-19) testi yapıldı. Bilecik halkından ricamız lütfen rezervasyon yapmadan kuaförlere gitmemeleridir" dedi.

Balcı yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün önerisi Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin’in gayretleriyle ildeki tüm berber, kuaför, güzellik salonunun sahipleri ve yanında çalışanlarına Korona virüsü (Covit-19) testi yapıldığı söyledi. Bu test sonucu negatif çıkan esnafın bugün itibariyle iş yerlerini açtığını anlatan Balcı, sözlerine şöyle devam etti;

"Bilecik merkez 121 il genelinde 350 iş yerimiz 51 günlük aranın ardından bugün hizmete girdi. Bu iş yeri sahiplerine geçtiğimiz günlerde Korona virüsü (Covit-19) testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkanlar tüm esnafımız bugün hizmete başladı. Bilecik’te belediyemiz tarafında dükkanlarımız dezenfekte edildi, kuaför arkadaşlarımıza uyması gereken kurallar tebliğ edilmiştir. Bilecik halkından ricamız lütfen rezervasyon yapmadan kuaförlere gitmemeleridir. Odamız tarafından 4 adet maske, 1 adet yüz siperli maske ve Borel el dezenfekte tüm üyelerimize ücretsiz verilecek. Önce sağlık diyorum diyerek, halkımızda kurallara uyarsa bu yeni dönemi milletçe başarıyla atlatacağımıza eminim."