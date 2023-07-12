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Dünya 35 milyon Amerikalı'nın hayatı güvende değil!
Dünya

35 milyon Amerikalı'nın hayatı güvende değil!

Yeniakit Publisher
2023-07-12 17:56:00 -
35 milyon Amerikalı'nın hayatı güvende değil!

ABD'de 35 milyon insanın hayatı aşırı sıcaklıklar nedeniyle tehlike altında bulunuyor.

ABD'nin kuzeybatısından güneydoğusuna kadar birçok eyalette yaşayan yaklaşık 37 milyon kişi, tehlikeli sıcak havalara karşı uyarıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Pasifik Okyanusu kıyılarından güney batısındaki çöllere ve doğusundaki Florida eyaletine kadar uzanan bölgede, aşırı sıcaklıkların etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu hat çevresinde yaşayan yaklaşık 37 milyon bölge sakininin, zaman zaman hayati tehlikelere yol açan sıcaklık artışlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Aşırı sıcaklıkların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği kaydedilen açıklamada, bu süreçte ısıya bağlı hastalıkların da artabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te geçen yıl, art arda 9 gün 43 derecenin üstünde seyreden sıcaklıkların, bu yıl yaklaşık 18 gün boyunca aynı derecenin altına düşmeyeceği tahmini paylaşıldı.
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Phoenix'te sıcaklıkların 17 Temmuz'a kadar 45 derece civarında kalacağı öngörülen açıklamada, nüfusu yoğun eyaletlerden Florida'nın bazı bölgelerinde de termometrelerin 16 Temmuz'a kadar 43 dereceye ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin güneyindeki Meksika Körfezi kıyısındaki Teksas'ın El Paso kentinde hafta sonu, sıcaklığın 1951'den bu yana ilk defa 42 derecenin üstüne çıktığı kaydedildi.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,23'dereceye ulaştığı 6 Temmuz, "kaydedilen en sıcak gün" olmuştu.

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