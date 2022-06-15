35 düzensiz göçmen engellendi

Türkiye’ye kaçak yollarla girerek yine aynı şekilde yurt dışına kaçmayı planlayan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için Denizli’de de denetimler aralıksız olarak sürüyor. Yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları ve aynı yöntemle Muğla üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıkları tespit edilen 35 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım eden 5 organizatör yakalandı.