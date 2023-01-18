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Yerel 342 milyonluk devre skandalı! Gözaltı sayısı 106'ya çıktı!
Yerel

342 milyonluk devre skandalı! Gözaltı sayısı 106'ya çıktı!

Aydın merkezli 29 ilde devre mülk dolandırıcılığı yaparak 342 milyon 88 bin 887 TL haksız kazanç elde eden örgüte yönelik yapılan operasyonda toplam 30 şüpheli tutuklandı. 2 şüphelinin de önceki gün jandarmaya gelip, teslim olması ile birlikte gözaltı sayısı 106'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 14:11:00 -
342 milyonluk devre skandalı! Gözaltı sayısı 106'ya çıktı!

AYDIN merkezli 29 ilde, jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, toplam 30 şüpheli tutuklandı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi.

Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi. Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, bu yolla ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi. Toplam 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.

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