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Dünya 34 kişinin zehirlenmesinin ardından Coca Cola ürünlerini raftan çekiyor!
Dünya

34 kişinin zehirlenmesinin ardından Coca Cola ürünlerini raftan çekiyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 17:52:00 -
34 kişinin zehirlenmesinin ardından Coca Cola ürünlerini raftan çekiyor!

Hırvatistan'da Coca Cola'nın ürünlerini içtikten sonra zehirlenen 34 kişi hastaneye başvurdu. Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği, bazı ürünleri market raflarından çekme kararı aldıklarını duyurdu.

Hırvatistan'da Coca Cola'nın ürünlerini içtikten sonra zehirlenen 34 kişi hastaneye başvurdu. Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği, bazı ürünleri market raflarından çekme kararı aldıklarını duyurdu.

Ülkenin sahil kenti Rijeka'daki bir kafede Coca Cola gazlı içeceği ve firmanın suyunu içtiği belirtilen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rijeka'daki olayın ardından ülke genelinde ilgili markanın içeceğinden zehirlendikleri iddiasıyla 34 kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.

Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği, yaptığı açıklamada, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir duruma neden olmak istemediklerini belirterek zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu iddia edilen ürünleri market raflarından çekme kararı aldıklarını ifade etti.

Devlet Müfettişler Ofisi de şüpheli ürünlerin raftan çekilmesi talebinde bulunarak olay netleşene kadar ürünlerin temininin durdurulmasını istedi.
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Yerel medya ise yapılan analizlerde, zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu öne sürülen içeceklerde sorunlu içerik bulunmadığını kaydetti.

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