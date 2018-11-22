34. Arap Adalet Bakanları toplantısı Sudan'da başladı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için Arap ülkelerinin, Sudan'ı desteklediğini belirtti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, 34. Arap Adalet Bakanları Toplantısı Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir'in de katılımıyla başkent Hartum'da başladı.

Toplantının açılışında konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Arap Birliğine üye ülkelerin, "teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması" için Sudan'ı destekleme konusunda konsensüs içerisinde olduğunu söyledi.

Sudan başta olmak üzere son derece önemli 22 gündem maddesiyle toplandıklarını ifade eden Ebu Gayt, bunlar arasında, Arap ülkeleri terörle mücadele sözleşmesi, mülteciler sözleşmesi ve yolsuzlukla mücadele sözleşmesinin olduğunu kaydetti.

ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" listesine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.

ABD ile Sudan arasındaki diyaloğun ilk aşamasından sonra Donald Trump yönetimi, 6 Ekim 2017'de "1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ticari yaptırımları kaldırma" kararı almış ancak, Hartum'u terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmamıştı.