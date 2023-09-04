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Dünya 3300 yıllık keşif heyecanlandırdı
Dünya

3300 yıllık keşif heyecanlandırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 07:19:00 -
3300 yıllık keşif heyecanlandırdı

Güney Amerika ülkesi Peru'da, arkeolojik kazılar sonucu çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığı Hispanik öncesi döneme ait kapsamlı bir yerleşim yeri bulundu.

Peru'nun kuzeyindeki Cajamarca bölgesinde keşfedilen yerleşim yerinin Wari kültürüne ait olduğu ve milattan önce (MÖ) 7. ila 13. yüzyıllara dayandığı bildirildi.

Arkeolojik Araştırma Projesi (PIA) tarafından yapılan açıklamada, keşfedilen 24 hektarlık alanda ayrıntılı yer altı inşaatına sahip iki mezar odasının da yer aldığı belirtildi.

Projenin yöneticilerinden Shinya Watanabe açıklamasında, arkeolojik kazılarda parçalanmış çanak, çömlek, çeşitli hediyeler, tören kapları, seramikten yapılmış nefesli müzik aleti, muhtelif silahlar ve farklı gelenekleri yansıtan izler bulunduğunu söyledi.

Cajamarca Merkezi Kültür Müdürü Judith Padilla, Peru'nun geçmişini anlama yolunda önemli ilerlemeler katettiklerini belirterek, "Mevcut uygulamaları anlamak için Peru topraklarında yaşayan eski toplumların yaşam tarzını ve ritüellerini araştırmak gerekiyor. Cajamarca kültürünün sosyopolitik sistemini ve bunun Wari İmparatorluğu ile olan ilişkisini çözmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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