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Yerel 33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu! İskenderun’da yakalandı
Yerel

33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu! İskenderun’da yakalandı

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33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranıyordu! İskenderun’da yakalandı

Hatay İskenderun'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 33 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., polis ekiplerince yakalandı.

Hatay’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda uzun süreli hapis cezası bulunan bir hükümlü daha yakalandı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.K. yakalandı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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