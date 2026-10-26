Planını açıkladı Fenerbahçe artık: Sadece 3 puanlık bir mücadele değil!
Fenerbahçe bugün oynanacak 21.30'taki derbiye farklı bakmak zorunda...
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Fenerbahçe bugün oynanacak 21.30'taki derbiye farklı bakmak zorunda...
Galatasaray derbisi Fenerbahçe için sadece 3 puanlık bir mücadele değil; ya tüm bu enkazı unutturacak dev bir nefes ya da bütün bacaları aynı anda tutuşturacak en tehlikeli kıvılcım olacak.
Bu gece oynanacak Galatasaray derbisi Fenerbahçe için sadece 3 puanlık bir maç değil; ya bütün bu enkazı bir anlığına unutturacak dev bir benzin ya da tüm bacaları aynı anda tutuşturacak bir kıvılcım olacak.
Fenerbahçeliler için hayat zaten zor... 2-0 öne geçtikleri Slavia karşısında bile sahadan 2 puanla ayrılamadılar. 18 yıl sonra döndükleri Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanla tanışamadılar.
Fotospor'a göre; Sadece bu değil; transferler eleştiriliyor, İsmail Kartal'a istifa deniyor. Yetmiyor... "Kurtarıcı" olarak dönen Aziz Yıldırım'ın yaptıkları ve söyledikleri ise yaralara tuz basıyor.
Sarı-lacivertliler tam da bu ortamda Galatasaray derbisine çıkacak. Kazanmak, son 20 yılda belki de tüm konsantrasyonunu Galatasaray'ı geçmeye adayan Fenerbahçe için bir kurtuluş olacak. Olur da derbi kaybedilirse senaryosu ise Fenerbahçelilerin aklının bir yerinde duruyor: İsmail Kartal’ın "kurtarıcı" misyonu biter, istifası kaçınılmaz hale gelir.
Yönetimin transfer politikalarını tamamen kilitler. Camiada derin bir özgüven kaybı oluşur. Yabancı ve yerli oyuncu gruplarının birbirini sorgulaması, aidiyet duygusunun zedelenmesi ve "bu kadroyla olmaz" algısı yerleşir. "Bu sezon da bitti" psikolojisi; stadyumdaki doluluk oranlarını, kombine sahiplerinin aidiyetini ve sosyal medyadaki genel atmosferi zehirler.
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