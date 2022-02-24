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Yerel 33 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri, belge ibraz edemeyen Fas ve Cezayir uyruklu 33 kaçak göçmeni yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 10:36:00 -
33 kaçak göçmen yakalandı

Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminali yakınlarında bir grup yabancının çevreye rahatsızlık verdiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, belge ibraz edemeyen Fas ve Cezayir uyruklu toplam 33 kaçak göçmeni yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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