320 milyar metreküp doğalgaz kaç lira eder?

Türkiye’nin hem Akdeniz hem Ege hem de Karadeniz’de onca emperyalist güçlerin türlü oyunlarına ve kirli tuzaklarına aldırış etmeden çevresindeki yer altı zenginliklerini keşfetmeye devam ediyor.

Türkiye, son dönemlerde Doğu Akdeniz’deki haklarını kullanmadaki kararlılığı başta Fransa, Yunanistan, Mısır, İsrail olmak üzere pek çok ülkeyi rahatsız etse de Türkiye azim ve kararlılıkla mavi vatan üzerinde kendine ait olan haklarını başkasına peşkeş çekilmesine asla eyvallah etmedi.

Yerli ve milli imkanlar dahilinde sondaj gemileri hem Akdeniz’de faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken aynı zamanda Karadeniz’de de doğalgaz ve petrol aramaları gerçekleştirilmekte. Karadeniz’deki aramalarda emeğin karşılığı alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjde ile ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda" olduğunu kamuoyuna paylaşması büyük bir heyecan bir o kadarda sevinç yaşattı.

Türkiye’nin cari açığı ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs ayına ilişkin cari açık verileri açıklandı. Merkez Bankası’nın verilerine göre, Mayıs 2019'da 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, 2020 yılının aynı döneminde 3 milyar 764 milyon dolarlık açık gerçekleşti. Cari açık Haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar oldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve Kara Deniz’de bulunan 320 metreküp doğalgaz kaç TL eder?

320 metreküp doğalgaz ne kadar?

1 metreküp doğalgaz kaç lira eder? Enerji Piyasası Deneteme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 1 metreküp doğalgaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh olarak kabul edilmekte. Türkiye’nin doğalgaz bulmasıyla birlikte merak edilen soruların başında gelmekte. Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:

İstanbul’da metreküp fiyatı konut abonesi için 1,5225639968 TL seviyesindedir. Kara Deniz’de bulunan 320 milyar metreküp doğalgazla Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılayacağını enerjiye ödenen paranın da cari açığın kapatılmasında büyük bir kaynak sağlayacağı ifade edilmekte.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz milli gelire ne kadar yansıyacak?

Karadeniz’de bulunan doğalgazdan yıllık 13 milyar dolar gelir elde edilecek. Bu gelir de toplamda 84 milyar dolara denk gelmekte. Uzmanlar Karadeniz’de bulunan doğalgazın yatırım maliyetlerinin düşürülmesinden sonra en az 78 milyar dolar elde edileceğini söylüyor. Bu rakam da Türkiye'nin 2019 yılı Gayri Safi Milli Hasılası'nın neredeyse 10'da birine denk gelmekte.

Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğalgaz müjdesinin ardından vatandaşlar Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketiminin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. BOTAŞ’ın 4 Ocak 2020 açıkladığı verilere göre, Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküptür.

Türkiye doğalgaza yılda ne kadar ödüyor?

Bu sorunun cevabını öğrenmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın açıkladığı verilere bir göz atmak gerekiyor. EPDK’nın verilerine göre, Türkiye Ocak 2020’da doğalgaz ihtiyacını karşılamak üzere ithal edilen doğalgaza senelik 12-13 milyar dolar ödüyor. Türkiye’nin bir yılda doğalgaza ödediği para 88.129.800.000,00 TL’dir.

Türkiye ne kadar doğalgaz ithal ediyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bu soruya açıkladığı verilerle şu şekilde cevap veriyor: Türkiye’nin bir yıl içinde dışarıdan aldığı yani ithal ettiği doğalgaz miktarı 45-50 milyar metreküptür. Türkiye her yıl Rusya ve İran başta olmak pek çok ülkeden doğalgaz ithalatı yapmakta.