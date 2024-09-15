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Aktüel 32 yıllık tamirci açıkladı! Aracın modeli nedir? En çok sanayiye giren 3 otomobil markası! Arap usta açıkladı
Aktüel

32 yıllık tamirci açıkladı! Aracın modeli nedir? En çok sanayiye giren 3 otomobil markası! Arap usta açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 21:44:00 - 2024-09-15 21:51:16
32 yıllık tamirci açıkladı! Aracın modeli nedir? En çok sanayiye giren 3 otomobil markası! Arap usta açıkladı

Diyarbakır Bağlar’da 32 yıldır sanayi ustası olarak çalışan Arap usta en çok ve en az sanayiye giren otomobil markalarını açıkladı. Arap ustanın uzak durulması gerek dediği 3 Aracın modeli nedir? O araç markalarını açıkladı.

Yıllardır sanayi ustası olarak çalışan Arap usta Diyarbakır’daki tamirhanesinde merak edilen soruları yanıtladı. Ekonomik fiyatlı ve masrafsız araç satın almak isteyenlerin merakını gideren Arap ustaya göre uzak durulması gereken bazı markalar var.

UZAK DURULMASI GEREKEN 3 MARKA

Arap usta sanayiden çıkmayan ve sanayi ustalarının en sevdiği 3 modeli açıkladı:

1- VOLKSWAGEN

2- RENAULT

3- OPEL

SANAYİ YÜZÜ GÖRMEYEN OTOMOBİL MARKALARI

1- TOYOTA

2- HONDA

3- MAZDA

Arap usta 32 yıllık tecrübesine dayanarak en az masraf çıkaran ve sanayiden çıkmayan otomobil markalarını sıralarken bir de tamiri en basit markayı da açıkladı.

Arap ustaya göre tamiri en kolay otomobil Renault olurken en zor tamir edilenler ise Japon grubu oldu. Japon grubunun kolay arıza vermemesi ise bu durumda avantaj olarak görülüyor.

KRONİK SORUNLARI BİTMEYENLER

Arap usta Volkswagen, Renault ve Opel’in kronik sorunu en fazla olan markalar olduğunu söyledi. En sorunsuz iki markanın ise Toyota ve Honda olduğunu belirten Arap usta masrafsız ya da masrafı çok yüklü olmayan markaların ise Toyota ile Renault olduğunu söyledi.

2023 YILINDA ÜLKEMİZDE EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

otorapor.com tarafından derlenen verilere göre Türkiye'de en çok satışı gerçekleşen otomobil markası Fiat Egea oldu.

Ülkemizde en çok satan diğer modeller ise şu şekilde;

-Renault Clio Hatchback
-Renault Megane Sedan
-Toyota Corolla

2023 yılında en çok satan hafif ticari otomobiller;
-Ford Tourneo Courier
-Fiat Fiorino Combi
-Ford Transit
-Peugeot Rifter

DÜNYADA EN ÇOK SATANLAR

2023 yılı otomobil piyasasında yaşanan ilginç bir gelişmeye sahne oldu. Tesla Model Y, ilk kez bir elektrikli otomobil olarak dünyanın en çok satan otomobili oldu. Toyota Corolla ise uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da ikinci sırada yer aldı.

-Tesla Model Y (945.500 adet)
-Toyota Corolla (885.100 adet)
-Volkswagen Tiguan (688.200 adet)
-Hyundai Tucson (565.400 adet)
-Honda CR-V (559.800 adet)

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