32 yıl önce kaçırılan kadın ailesine kavuştu!
Arjantin'de 1980'li yıllarda insan kaçakçıları tarafından kaçırılan bir kadın yıllar sonra polisin operasyonuyla ailesine kavuştu.26 Aralık 2018 Çarşamba 09:44
Polis, 45 yaşındaki kadının Bolivya'nın güney şehri Bermejo'da olduğuna dair bir ihbar üzerine harekete geçti ve kadının bulunduğu evin konumunu tespit etti.
BBc Türkçe'nin aktardığına göre; polisin aybaşında düzenlediği operasyon sonucu, kadın ve dokuz yaşındaki oğlu yıllardır zorla alıkonuldukları evden kurtarıldı.
İsimleri açıklanmadı
Arjantin polisi 25 Aralık'taki yazılı açıklamasında, kadının Mar del Plata'daki ailesine döndüğünü duyurdu.
Kadının ve oğlunun isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı. Açıklamada, 32 yıl önce yaşanan kaçırma olayının sorumluları hakkında ise bilgi verilmedi.
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