  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gezi zekalılara kapak olsun! İşte Türkiye’nin Avrupa’daki ve dünyadaki sırası

Ankara Halk Ekmek’teki bakteri skandalına tepki çığ gibi... Vatandaşa zehir yediriyorlar!

MSB'den Azerbaycan açıklaması: Tüm imkanlarımızla ve daima

BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu

F-35'lerle ilgili dünyayı ayağa kaldıran itiraf! Duyan derin bir oh çekip 'İyi ki Türkiye almamış' diyecek

LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

11 milyon takipçili Avrupalı bilim insanı sonucu İslam’a bağladı! Orta Doğu’da neden kanser vakası daha az?

Suudi Veliaht Prens açıkça itiraf etti! 'İsrail ile...'

Bakmaya doyamayacaksınız! İşte dünyanın en güzel şehirleri

Su arıyordu! Bahçesinden bir anda doğalgaz fışkırmaya başladı... Tüm köylüler şokta
Gündem 32 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs operasyonla yakalandı
Gündem

32 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs operasyonla yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 18:01:00 -
32 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs operasyonla yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan 32 yıl hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tehdit", "Hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından 32 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Ç. A. (43) bugün yapılan operasyonla yakalandı.

İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakmaya doyamayacaksınız! İşte dünyanın en güzel şehirleri
Bakmaya doyamayacaksınız! İşte dünyanın en güzel şehirleri

Yaşam

Bakmaya doyamayacaksınız! İşte dünyanın en güzel şehirleri


ÖNE ÇIKAN VİDEO

BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu
BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu

Gündem

BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Malatya ve Elazığ'ın ismi değişti! Herkes çok beğendi
Malatya ve Elazığ'ın ismi değişti! Herkes çok beğendi

Aktüel

Malatya ve Elazığ'ın ismi değişti! Herkes çok beğendi

TOKİ'den müjde! Resmen başladı
TOKİ'den müjde! Resmen başladı

Ekonomi

TOKİ'den müjde! Resmen başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23