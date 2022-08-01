3145 Siyonist yerleşimciden Mescidi Aksa'ya baskın

Yeni Akit Ankara

Filistin Ajansı tarafından geçilen habere göre, Filistin yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Temmuz ayı boyunca 3145 siyonist yerleşimci Mescidi Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

“Muhammed” isimli genci tutuklamak için ordu gönderdiler!

Öte yandan, Siyonist işgalci İsrail ordusuna bağlı çok sayıda asker, ismi “Muhammed” olan bir Filistinli genci tutuklamak üzere seferber oldu. Konuya ilişkin Filistinlilerin çektiği video, “Şuafat kampına baskına, yalnızca Muhammed isimli bir genci tutuklamaya gelen ordu…” ifadeleriyle servis edildi.