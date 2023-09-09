313 bin öğrencinin ders başı yapacağı enkaz kentin eğitim yuvası, velilerin içini ferahlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Hatay’da asrın felaketini; 399 okul az hasarla, 160 okul orta hasarla, 210 ağır hasarla ve 636 okulda hasar almadan atlattı. Yeni eğitim dönemi öncesi 313 bin 960 kayıtlı öğrencinin bulunduğu Hatay’da 25 bin 916 öğretmen yeni eğitim döneminde görev alacak. Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde evlatları Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda eğitim alacak olan veliler, eğitim yuvasını gezerek idarecilerden bilgi aldılar. Okulun gerçekleştirilen tadilat sonrası eğitim yuvasının durumunu gören veliler, rahat nefes aldılar.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale gelmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğüne dikkat çekerek, “11 Eylül itibariyle de okullarımızı açacağız. Yeni eğitim öğretim yılına başlayacak olmamız bizim ana gündem maddelerimizden bir tanesi. Bu konu başlığı altında da özellikle depremden zarar gören okullarımızın hasar durumuna göre tadilatlarının yaptırılması, konteyner sınıflar kurularak ilimizin yeni eğitim öğretim yılına hazır hale gelmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin ve hayırseverlerimizin iş birliğiyle, gerek prefabrik gerekse betonarme, okul çalışmalarımız, okul yapım çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

“Çok şükür burası sağlam ve güzel, hasarsız olması da bizi sevindirdi”

Evladının okul ortamında yaşadığı psikolojiyi geride bırakacağına inandığını ifade eden Figen Kahraman, “Bizim kaldığımız konteyner kentin hemen yan tarafı oluyor. Burayı görünce içimiz ferahladı, sevindik. En azından çocukların yaşadıkları psikolojiyi atacaklarına eminim. Çok şükür de burası sağlam, güzel, hasarsız olması da bizi sevindirdi. İnşallah güzel olacak. İnşallah Antakya'mızda eski günlerine döner. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Çok teşekkür ederim. Oğlum konteynerden nasıl okula giderim diye düşünürken okulu görmesi çok iyi oldu ve şimdi sevindi. İnşallah pazartesi günü ilk öğretim gününe başlar” dedi.

“Çok sevindim okulun bu kadar sağlam olduğuna”

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Okulun sağlam olmasının kendisini sevindirdiğini ifade eden Abdullah Teksöz de, “Çocuğumu okula getirdim, yazdırmaya. Çok sevindim okulun bu kadar sağlam olduğuna. Yani o konteynerlerde kalıyorlar, olmuyor. Yani eğitimde çok geri kaldılar bu yıl. Şu an çok mutlu oldum. Yani çocuğum da çok mutlu oldu. Enkazdan zaten çıkmış, psikolojisi bozulmuş” şeklinde konuştu.