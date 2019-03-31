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31.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

31 Mart 2019 Pazar 07:06
31.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِۜ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه۪ۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَم۪يعاً بَص۪يراً 

"Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.

 Allah size ne güzel öğütler veriyor.

 Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir."

(Nisa Suresi, âyet:58)      (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Her biriniz birer çobansınız ve yönetiminizde bulunanlardan sorumlusunuz.

 İmam (devlet reisi) çobandır ve yönettiği kimselerden sorumludur.

 Erkek evinin çobanıdır ve eli altındakilerden sorumludur.

 Kadın, kocasının evinin çobanı (muhafızı)dır ve ondan sorumludur.

 Hizmetçi, efendisine ait malın çobanıdır ve ondan sorumludur. "

  (Buhârî, Cuma, 44; Ahmed b. Hanbel, II, 108)

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 07:06
  1. 31.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Nisa 58
  3. emaneti ehline vermek
  4. çobanlık
  5. yöneticiler
  6. sorumluluk

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