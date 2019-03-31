31.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...31 Mart 2019 Pazar 07:06
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِۜ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه۪ۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَم۪يعاً بَص۪يراً
"Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.
Allah size ne güzel öğütler veriyor.
Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir."
(Nisa Suresi, âyet:58) (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Her biriniz birer çobansınız ve yönetiminizde bulunanlardan sorumlusunuz.
İmam (devlet reisi) çobandır ve yönettiği kimselerden sorumludur.
Erkek evinin çobanıdır ve eli altındakilerden sorumludur.
Kadın, kocasının evinin çobanı (muhafızı)dır ve ondan sorumludur.
Hizmetçi, efendisine ait malın çobanıdır ve ondan sorumludur. "
(Buhârî, Cuma, 44; Ahmed b. Hanbel, II, 108)
YORUM YAZ