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Aktüel 31 yıl önce göle düşen kamyonun motoru bulundu
Aktüel

31 yıl önce göle düşen kamyonun motoru bulundu

Fotoğraf çekmek için daldıkları yerde buldular.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 19:05:00 - 2021-11-20 19:09:24
31 yıl önce göle düşen kamyonun motoru bulundu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, 6-7 Aralık'ta açılacak su altı fotoğraf sergisi için Van Gölü’ne dalan dalgıçlar, 31 yıl önce suya düşen kamyonun motorunu buldu.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği 'Van Gölü’nün Sırları' adlı fotoğraf sergisi için çalışmalara başladı. 6-7 Aralık'ta açılacak sergi için sık sık dalış gerçekleştiren dernek üyeleri, bugüne kadar Van Gölü'nün farklı noktalarında, boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitleri (mercan), kale kalıntılarını, batık gemi ve sahil yakın bölgelerde suların yükselmesi sonucu su altında kalan birçok yapı ve batığı görüntüledi. Eksik kalan fotoğrafları tamamlamak üzere de 2 gün önce yeniden dalış gerçekleştirildi. Bu dalışta ise 1990 yılında Van Gölü’ne düşerek kaybolan kamyonun motoruna ulaşıldı.

 

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