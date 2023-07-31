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İSLAM 31 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-31 05:33:00 -
31 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize (31 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَهُوَ الَّذٖي يَتَوَفّٰيكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فٖيهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُسَمًّىۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَࣖ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de neler yaptığınızı bilen; sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye (her) sabah sizi dirilten O’dur.

Sonra dönüşünüz yine O’nadır.

Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir."

(En'âm Suresi - 60)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İnsanlara mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz” buyurmuştur."

Kaynak: Ebû Dâvûd , Edeb 20
 
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