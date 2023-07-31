31 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize (31 Temmuz 2023) sunuyoruz...
وَهُوَ الَّذٖي يَتَوَفّٰيكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فٖيهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُسَمًّىۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَࣖ
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
"Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de neler yaptığınızı bilen; sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye (her) sabah sizi dirilten O’dur.
Sonra dönüşünüz yine O’nadır.
Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir."
(En'âm Suresi - 60) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"İnsanlara mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz” buyurmuştur."
Kaynak: Ebû Dâvûd , Edeb 20
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