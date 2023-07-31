31 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَهُوَ الَّذٖي يَتَوَفّٰيكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فٖيهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُسَمًّىۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَࣖ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de neler yaptığınızı bilen; sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye (her) sabah sizi dirilten O’dur.



Sonra dönüşünüz yine O’nadır.



Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir."

(En'âm Suresi - 60) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"İnsanlara mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz” buyurmuştur."



Kaynak: Ebû Dâvûd , Edeb 20



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