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Yerel 31 şüpheliye operasyon
Yerel

31 şüpheliye operasyon

Yeniakit Publisher
2023-09-11 15:49:00 -
31 şüpheliye operasyon

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç ekiplerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 16 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 31 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 2 kilo 934 gram kubar esrar, 101 gram metamfetamin, 18 adet kenevir bitkisi, 18 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 39 adet fişek, 2 adet dedektör, 6 adet cep telefonu, 10 adet can simidi, 3 adet can yeleği, 2 adet pompa, 4 adet suçta kullanılan araç, 24 bin 125 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirilirken ve 22 düzensiz göçmen yakalandı.

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