0553 313 94 23

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na doğru

- Yarın düzenlenecek organizasyon öncesinde her yıl geleneksel olarak yapılan "Show Swim" etkinliği gerçekleştirildi

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:48
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na doğru


İSTANBUL (AA) - Yarın düzenlenecek 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı öncesinde "Show Swim" etkinliği yapıldı.

Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de hazır bulundu.

"Show Swim" etkinliğine geçen sene erkeklerde ilk sırayı alan Doğukan Ulaç ve kadınlarda birinciliği elde eden Hilal Zeynep Saraç'ın yanı sıra 2009 yılında 5 kıtayı yüzerek geçen Marcos Diaz ve Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2018 yılının açık su yüzücüsü seçilen Ion Lazarenco Tiron katıldı.

Tekneyle denize açılan sporcular, her yıl geleneksel olarak yarıştan 1 gün önce yapılan etkinlik kapsamında boğazda kulaç attı.

Etkinlikte yarışa katılacak yüzücülere 6,5 kilometrelik parkur da tanıtıldı. Vapurla güzergahı gezen katılımcılar, yarış kuralları ve akıntı rotaları hakkında bilgilendirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:48
  1. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
  2. Show swim
  3. Uğur Erdener

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden Mazlum Dağ yakalandı
    1. Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'yi..
    2. Rutubet kokusu nasıl giderilir?
    3. Akademisyenler Torbalı’nın sorunlarını..
    4. TOKİ konutlarından gazi yakınları da..
    5. Iraklı Binbaşı, idama mı gönderilecek?..
    6. Kıbrıs Barış Harekatı’nın45. yılı..
    7. "Serebral palsi hastalarını sosyal..
    8. Aşırı sür'at felakete yol açıyordu! 3..
    9. Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk..
    10. Yaşam mücadelesini kaybeden 17..
    11. Akşehir’de hemzemin geçitte kaza: 4..
    12. Petkim Spor, Yiğitcan Turna ve Recep..
    13. Nevşehir’de FETÖ’dan 1 kişiye adli..
    14. Harekatın 45’inci yılında Manisalı..
    15. Düzce'de heyelanda toprağa gömülen..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
    17. Sultangazi’de karton atölyesinde yangın
    18. Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez..
    19. Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı
    20. 7. Akşehir XC Open 2019 Türkiye Yamaç..
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'