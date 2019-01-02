31 Mart yerel seçimlerine kaç parti katılacak? Yerel seçimlere kaç parti katılacak?

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken vatandaş hangi partinin katılacağını merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) vatandaşın bu merakını giderdi ve seçime kaç partinin katılacağını açıkladı. İşte 31 Mart yerel seçimlerine katılacak partilerin listesi...

Yerel seçime katılacak partiler

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçmenler katılacak parti listesini merakla beklerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yer alacak siyasi partilerin listesini duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 'nın açıklamasına göre seçimde yer alacak partiler şöyle:

-AK Parti

-Bağımsız Türkiye Partisi

-BBP

-CHP

-Demokrat Parti

-DSP

-HDP

-Hür Dava Partisi

-İYİ Parti

-MHP

-Saadet Partisi

-Türkiye Komünist Partisi

-Vatan Partisi

Yerel seçim süreci bir yandan devam ederken seçmen listeleri de, 4 ila 17 Ocak arasında askıda olacak.