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31 Mart yerel seçimlerine kaç parti katılacak? Yerel seçimlere kaç parti katılacak?

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken vatandaş hangi partinin katılacağını merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) vatandaşın bu merakını giderdi ve seçime kaç partinin katılacağını açıkladı. İşte 31 Mart yerel seçimlerine katılacak partilerin listesi...

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:00
31 Mart yerel seçimlerine kaç parti katılacak? Yerel seçimlere kaç parti katılacak?

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken vatandaş hangi partinin katılacağını merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) vatandaşın bu merakını giderdi ve seçime kaç partinin katılacağını açıkladı. İşte 31 Mart yerel seçimlerine katılacak partilerin listesi...

Yerel seçime katılacak partiler

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçmenler katılacak parti listesini merakla beklerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yer alacak siyasi partilerin listesini duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 'nın açıklamasına göre seçimde yer alacak partiler şöyle:

-AK Parti

-Bağımsız Türkiye Partisi

-BBP

-CHP

-Demokrat Parti

-DSP

-HDP

-Hür Dava Partisi

-İYİ Parti

-MHP

-Saadet Partisi

-Türkiye Komünist Partisi

-Vatan Partisi

Yerel seçim süreci bir yandan devam ederken seçmen listeleri de, 4 ila 17 Ocak arasında askıda olacak.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:00
  1. ysk
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. 31 Mart yerel seçimleri
  4. 31 mart yerel seçime hangi partiler katılacak
  5. yerel seçime katılacak partiler
  6. hangi parti seçime katılacak
  7. Ak PARTİ
  8. CHP
  9. Saadet Partisi
  10. İYİ Parti
  11. Hdp
  12. Vatan Partisi
  13. siyaset
  14. seçim

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