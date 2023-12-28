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Dünya 31 Aralık'a kadar Çin'de yerel tahvilleri 3,1 trilyon rekor kırdı! Ülke görülmemiş jest yaptı: 220 milyar o bölgesi...
Dünya

31 Aralık'a kadar Çin'de yerel tahvilleri 3,1 trilyon rekor kırdı! Ülke görülmemiş jest yaptı: 220 milyar o bölgesi...

Yeniakit Publisher
2023-12-28 18:01:00 - 2023-12-28 19:21:26
31 Aralık'a kadar Çin'de yerel tahvilleri 3,1 trilyon rekor kırdı! Ülke görülmemiş jest yaptı: 220 milyar o bölgesi...

Çin, çeşitli adımlara imza atmaya devam ediyor. Çinliler tahviller konusunda harekete geçti. Hükümetin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın başından bölgede 25 Aralık'a kadar geçen dönemde Çin'in yerel tahvilleri, 9,3 trilyon RMB...

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yılın başından 25 Aralık'a kadar geçen dönemde Çin'in yerel tahvilleri 9-3 trilyon seviyesine ulaştı.

Çin'deki birkaç ele ait 2024 yılında ilk çeyreği için tahvil planlarını açıklayarak bahsedilen dönemde yaklaşık 220 milyar yerel tahvil ihraç edileceğini belirtildi.

Yerel tahvillerin mümkün olan en kısa sürede İhraç edilmesi gereken hazırlanmasını sağlayacak piyasa uzmanları, altyapıya sahip varlık yatırımlarının 2024'te yüzde 5 artmasını bekliyor!

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