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Yaşam 31 Aralık yarım gün mü tam gün mü? 31 Aralık tatil mi?
Yaşam

31 Aralık yarım gün mü tam gün mü? 31 Aralık tatil mi?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından 31 Aralık günü resmi tatilin yarım gün mü tam gün mü olacağı merak kazandı. Peki, 31 Aralık yarım gün mü tam gün mü? 31 Aralık tatil mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:34:00 -
31 Aralık yarım gün mü tam gün mü? 31 Aralık tatil mi?

Yılbaşına sayılı günler kala özellikle çalışanlar tarafından en çok merak edilen konuların başında yılbaşı resmi tatili yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, buna göre 31 Aralık resmi tatil mi? 

31 Aralık yarım gün mü tam gün mü?

ilyonlarca insan yılbaşında kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Yılın son günü olan 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmayacak. 1 Ocak 2021 ise tüm yurt genelinde resmi tatil olacak.

Ülke genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00 itibari ile 1,2,3 Ocak günleri toplamda 3 buçuk gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri kanununda yer almadığı için yarım veya tam gün resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00'dan itibaren Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Perşembe resmi tatil değil. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.

31 Aralık'ta bankalar açık mı?

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.

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